Le Havre : Safran réinvente son modèle industriel

Face à la reprise du marché aéronautique et à la nécessité d’accompagner la hausse des cadences, Safran fait évoluer son organisation industrielle. Au Havre, le groupe s’appuie sur un réseau de sites complémentaires pour renforcer la flexibilité de sa production, maîtriser ses coûts et préserver la compétitivité de son activité de nacelles d’avions.

Le site de Safran Nacelles à Gonfreville-l’Orcher occupe une place stratégique dans la filière aéronautique normande. Spécialisé dans la fabrication de nacelles et d’équipements associés, il contribue notamment aux programmes d’avions commerciaux comme l’Airbus A320neo. Pour répondre aux besoins croissants des avionneurs, Safran s’appuie également sur son implantation de Casablanca, au Maroc, dont les capacités industrielles ont été renforcées ces dernières années.

Cette organisation repose sur une logique de complémentarité entre les différents sites du groupe. L’objectif est d’adapter les capacités de production, d’accompagner la montée en cadence des programmes aéronautiques et de maintenir les activités nécessitant les plus fortes compétences industrielles sur les sites historiques. Cette stratégie illustre la transformation des chaînes de production aéronautiques, désormais pensées à l’échelle internationale.

La compétitivité industrielle au cœur des stratégies

À l’échelle nationale, les industriels cherchent à concilier compétitivité mondiale et maintien des savoir-faire locaux. Entre hausse des coûts, tensions sur les approvisionnements et investissements technologiques, les groupes aéronautiques réorganisent leurs modèles pour gagner en agilité.

Pour le bassin havrais, la présence de Safran Nacelles représente un enjeu économique majeur. Le site contribue au maintien d’emplois industriels qualifiés, au développement de compétences spécialisées et au rayonnement de la filière aéronautique normande.