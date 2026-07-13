Le groupe Spie Batignolles vient de lancer la construction d'un nouveau quai de 1 150 mètres en eaux profondes au port de Dunkerque, dans le cadre du projet CAP 2020. Ce projet vise à créer un deuxième terminal à conteneurs capable d'accueillir deux porte-conteneurs supplémentaires de type Ultra Large Container Ship (ULCS). Le marché de construction, d'une valeur de 132 millions d'euros hors taxes, a été confié à un consortium comprenant plusieurs entités du groupe Spie Batignolles ainsi que des partenaires comme Ramery TP et Fayat Fondations.





Les travaux préparatoires ont débuté après quatre mois d'études d'exécution, avec des essais de chargement pour vérifier les paramètres mécaniques des sols. La construction du quai devrait s'étendre jusqu'à fin 2028, mobilisant jusqu'à 200 compagnons durant les périodes les plus intenses. En parallèle, le projet prend en compte des enjeux environnementaux significatifs, notamment la maîtrise du bilan carbone et la réduction des nuisances pour les riverains.





Les opérations comprennent une série de travaux complexes tels que le rabattement de nappe, l'installation de soutènements provisoires et la création d'infrastructures essentielles pour le nouveau terminal. La mise en service de ce quai est prévue pour 2029, suivie d'opérations de dragage maritime pour finaliser la mise en eau. Le projet illustre la synergie entre diverses expertises techniques au sein du groupe Spie Batignolles, renforçant ainsi son engagement en faveur de projets portuaires durables et respectueux de l'environnement.