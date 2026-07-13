La Bourse de New York a terminé dans le rouge lundi, plombée par une nouvelle flambée des prix de l'or noir avec la reprise des hostilités au Moyen-Orient, sur fond de faiblesse des semi-conducteurs.

Le Dow Jones a reculé de 0,26%, l'indice Nasdaq a chuté de 1,55% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,79%.

"Un week-end marqué par des tensions entre les Washington et Téhéran est à l'origine d'une journée d'aversion au risque à Wall Street", explique Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Les Etats-Unis ont encore bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, et Téhéran a dit riposter en ciblant des bases militaires du Golfe utilisées par l'armée américaine.

Donald Trump a ensuite annoncé lundi le rétablissement du blocus des ports iraniens dans le secteur du détroit d'Ormuz, et a dit prévoir d'instaurer une taxe sur les marchandises transportées par bateau via ce passage maritime stratégique.

Ces développements - qui font craindre une raréfaction de l'approvisionnement en pétrole - ont propulsé les cours du brut de plus de 9%, ravivant les inquiétudes inflationnistes sur la place new-yorkaise, souligne M. Torres.

D'autant qu'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) a prévenu le même jour que l'institution pourrait relever ses taux d'intérêt "à court terme" si l'inflation continue d'évoluer dans la mauvaise direction.

Un resserrement monétaire pourrait encore davantage peser sur Wall Street, qui privilégie généralement des baisses des taux, jugées plus favorables aux investissements.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait nettement à 4,62% vers 20H15 GMT, contre 4,56% à la clôture vendredi.

Wall Street attend désormais la publication mardi de l'indice des prix à la consommation (CPI) de juin, puis de celui côté producteurs (PPI) mercredi.

En parallèle, "les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont sous pression, SK hynix enregistrant une forte baisse après un excellent démarrage vendredi" à la Bourse de New York, commentent les analystes de Briefing.com.

Le fabricant de puces coréen - aussi coté à Séoul - a perdu 9,32%, entraînant dans son sillage le reste du secteur, comme le mastodonte Nvidia (-3,52%), Broadcom (-3,98%), AMD (-4,21%) ou Intel (-6,12%).

Les performances financières de ces groupes seront particulièrement scrutées, alors que la saison des résultats d'entreprises débute cette semaine.

Au tableau des valeurs, le laboratoire Kenvue (-1,21% à 19,25 dollars) a terminé en baisse après qu'une cour d'appel américaine a relancé lundi des centaines de poursuites contre la société.

Le groupe est accusé par des particuliers d'avoir dissimulé des informations quant à un lien, non avéré scientifiquement, entre son médicament Tylenol (paracétamol) et l'autisme.

Le conglomérat Paramount Skydance (-2,56% à 1,14 dollar) a reculé, pâtissant de poursuites de douze Etats américains contre son projet de rachat du studio hollywoodien Warner Bros Discovery (+1,88% à 27,09 dollars).

Les plaignants estiment que cette fusion pourrait réduire la concurrence de manière importante.

Le géant SpaceX (fusées, intelligence artificielle, satellites), récemment introduit à la Bourse de New York, a lui perdu 4,24% à 139,14 dollars, se rapprochant de plus en plus de son prix initial de cotation (135 dollars).

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