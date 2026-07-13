Le salon MIF Expo, rendez-vous dédié à la fabrication française, se tiendra du 12 au 15 novembre 2026 à Paris Porte de Versailles. Pour cette nouvelle édition, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté accompagnera seize entreprises artisanales de la région, dont deux basées en Côte-d’Or.





Partenaire du salon depuis sa création, le réseau des CMA mettra une nouvelle fois à l'honneur les métiers de l'artisanat à travers le « Village de l'Artisanat ». Les artisans sélectionnés représenteront la diversité des savoir-faire régionaux, des métiers de bouche aux artisans d'art, en passant par les créateurs textiles, les fabricants de cosmétiques et les designers d'objets décoratifs, entre autres.





Deux entreprises côte-d'oriennes sélectionnées





Fonderie d'Histoires présentera ses créations en bronze et en laiton destinées à mettre en valeur le patrimoine local, notamment à travers les flèches de signalétique et les clous de balisage. L'entreprise s'appuie sur le savoir-faire de Laurent et Alexandra, à la tête de la fonderie, qui associent artisanat et innovation pour développer des réalisations adaptées aux territoires.





Bulles & Gourmandises représentera également le département avec une gamme de soins élaborés à partir d'ingrédients affichant un fort taux de naturalité. L'entreprise se distingue par des créations inspirées des spécialités régionales, avec des fragrances évoquant notamment le cassis noir de Bourgogne ou d'autres références gourmandes du patrimoine culinaire.



