Les quartiers prioritaires sont aussi des terrains d’entrepreneuriat. La 25e édition de Talents des Cités, concours piloté par Bpifrance dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030, vient de distinguer deux entrepreneurs roubaisiens.

L'artiste Mandeline Mac Donald mise sur les industries créatives. Sa société YŌKINA Agency, créée en mai dans le quartier Sainte-Elizabeth Sud, veut réunir sous un même toit studio d’enregistrement, salle de danse, espaces photo, vidéo et podcast, coworking et accompagnement artistique. Une offre intégrée destinée aux artistes, créateurs de contenus, associations et entrepreneurs. L’entreprise propose également de la communication, de la direction artistique, du montage et de la post-production. Pour les porteurs de projets roubaisiens, les associations et les étudiants, les tarifs sont réduits de 20 %.

En route pour la finale nationale

Autre modèle, autre marché. Bilal Chikh, lauréat dans la catégorie Création, a transformé son expérience de l’achat-revente de sneakers en un véritable business de seconde main. Avec Recoped, il rachète les paires, les authentifie, les nettoie et les reconditionne avant de les remettre sur le marché. L’entreprise vend notamment via son propre site, mais aussi Vinted et Vestiaire Collective, travaillant déjà avec de grands acteurs comme Decathlon.

Les deux lauréats régionaux recevront respectivement 1 000 et 2 000 euros et poursuivront l’aventure lors de la finale nationale ! La remise des prix régionale est prévue le 10 novembre à Roubaix, dans le cadre de la Tournée Entrepreneuriat Quartiers 2030.