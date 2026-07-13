Le secteur du commerce maintient sa solidité dans la région avec 149 563 salariés. Et d'après l'Opcommerce, l'opérateur Alternance-Compétences de 20 branches professionnelles du secteur, 11 590 contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans le commerce ont été signés en 2025 dans les Hauts-de-France. Si les aides publiques à l’alternance ont été revues à la baisse, les entreprises du commerce continuent de privilégier ce dispositif pour recruter, former et préparer les talents de demain.

La région se place en seconde position des régions les plus dynamiques pour le recrutement en alternance

«En 2025, les entreprises du commerce continuent d’ouvrir leurs portes aux jeunes et d’investir massivement dans l’alternance. […] Les 7 577 entreprises du commerce présentes dans notre région restent dynamiques : les Hauts-de-France représentent en effet 11 % des contrats en alternance signés dans le commerce en France, explique Frédérique Vanbeversluys, déléguée régionale Hauts-de-France de l’Opcommerce. Si le nombre de contrats recule de 2 % par rapport à l’an dernier dans la région, le commerce s’affirme comme un acteur incontournable dans la professionnalisation des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi». La région se place ainsi en seconde position des régions les plus dynamiques pour le recrutement en alternance, derrière l'Ile-de-France «L’alternance confirme son rôle essentiel pour répondre aux besoins en compétences des entreprises du commerce. Car elle offre une voie d’insertion professionnelle et de qualification particulièrement efficace», note encore la déléguée.

Dans les Hauts-de-France, près de 11 600 contrats ont été signés en alternance, dont 10 428 en apprentissage et 1 162 en contrat de professionnalisation. Dans le détail, 2 722 contrats d'alternance ont été signés dans le Pas-de-Calais, 6 700 dans le Nord, 593 dans l'Aisne, 697 dans la Somme et 871 dans l'Oise. Le recours à l’alternance concerne l’ensemble du tissu économique régional. Les très petites entreprises (moins de onze salariés) et les grands groupes (plus de 300 salariés) figurent parmi les employeurs les plus engagés. Le commerce se distingue par la diversité de ses débouchés. Présent sur l’ensemble du territoire, en centre-ville, en périphérie comme en zone rurale, il se déploie aussi bien dans les commerces physiques que dans le e-commerce, dans l’alimentaire comme dans le non-alimentaire - bricolage, import-export, sports et loisirs… - et ne se limite pas aux métiers de la vente. Accessible à tous les niveaux de qualification, il offre des perspectives d’évolution dans plus de 250 métiers.