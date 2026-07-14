Directeur général de Socaps depuis dix ans, Thomas Meyer devient coprésident de la Communauté des entreprises à mission aux côtés de Muriel Lecou, directrice de la transformation du groupe GSE.

À la tête de Socaps, groupe coopératif spécialisé dans les services techniques pour l’industrie, Thomas Meyer s’appuie sur une organisation réunissant 1 200 membres sociétaires présents dans 70 pays.

Dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant souhaite accélérer le changement d’échelle des entreprises à mission en renforçant leur présence dans les territoires, en accompagnant davantage les dirigeants dans leurs transformations stratégiques et en favorisant la reconnaissance de ce modèle au niveau européen.

L’objectif est de faire de la société à mission un outil de compétitivité et de transformation économique, au-delà d’une simple démarche d’engagement.

La progression des sociétés à mission traduit une évolution profonde du modèle économique français. Depuis la création de ce statut en 2019, de plus en plus d’entreprises cherchent à intégrer des objectifs sociaux et environnementaux dans leur gouvernance tout en répondant aux enjeux de performance, de compétitivité et d’attractivité.