Une nouvelle page s'ouvre pour le styliste français Olivier Rousteing, nommé mardi directeur artistique de la maison Rabanne, qui signe son grand retour après avoir quitté Balmain, où il a imposé sa vision flamboyante, glamour et contemporaine de la mode.

Cette "nouvelle ère", décrite dans ces termes en anglais par le styliste sur Instagram, a été annoncée mardi matin par la marque.

"Rabanne est enchanté d'accueillir Olivier Rousteing en tant que nouveau directeur artistique de la maison. Sa première collection sera présentée en mars 2027", a indiqué la maison de luxe.

Sur son compte, le styliste, connu pour son univers glamour, a ensuite publié une capture d'écran d'échanges de messages avec sa mère, dans lesquels il confirme sa nomination, accompagné du commentaire en anglais "Let the journey begin" (Que l'aventure commence).

"Rejoindre Rabanne est un immense honneur. (...) Pour moi, la mode est une question d'émotion, d'identité et de confiance en soi pour exprimer qui nous sommes vraiment. Cette conviction me semble profondément liée à Paco Rabanne et à sa vision intemporelle de la liberté et de l'individualité", a-t-il précisé dans un communiqué.

Le nom du créateur de 40 ans était sur toutes les lèvres depuis le départ du Français Julien Dossena, qui a quitté la direction artistique de Rabanne fin juin, après 13 ans à la direction des collections.

Pour Rabanne, "l'arrivée d'Olivier Rousteing ouvre un nouveau chapitre créatif", a écrit la marque dans un communiqué, saluant l'"esprit d'audace, de créativité et de pertinence culturelle" du styliste.

Choix naturel

Olivier Rousteing, qui a dirigé pendant près de quinze ans les collections de la maison Balmain, avait annoncé en novembre 2025 son départ surprise de la marque française.

Le quadragénaire, l'un des rares créateurs noirs ou métisses dans l'univers du luxe, avait transformé cette maison connue d'un cercle restreint en rendez-vous incontournable de la jet-set mondiale.

"J'ai toujours essayé de voir la mode comme un laboratoire. J'essaie toujours de repousser les limites. J'ai toujours aimé trouver de la créativité dans les matières et les tissus", a-t-il expliqué dans un entretien accordé au magazine américain WWD publié mardi.

"Sa capacité unique à créer une mode qui célèbre la confiance en soi et l'expression personnelle faisait de lui un choix naturel pour Rabanne", a appuyé dans un communiqué Ana Trias, présidente des marques prestige et mode du groupe de luxe et cosmétiques espagnol Puig, propriétaire de Rabanne et également de Jean-Paul Gaultier ou Nina Ricci.

Rabanne, fondée en 1966 par le créateur franco-espagnol Paco Rabanne, est reconnue pour son avant-gardisme, ses innovations dans les matériaux et surtout très connue du grand public pour ses parfums devenus des références mondiales.

Contrairement à la plupart des créateurs qui cultivent la discrétion, Olivier Rousteing est lui-même une star. Très suivi sur les réseaux sociaux - avec près de 10 millions d'abonnés sur Instagram -, le créateur proche de Kim Kardashian et de Beyoncé s'affiche régulièrement auprès de personnalités.

En mai, il a notamment créé la dernière tenue de Beyoncé pour le prestigieux Met Gala new-yorkais, une robe partiellement transparente, surpiquée de pierres qui dessinaient un squelette rappelant les "calaveras" mexicaines.

"J'ai porté tant de tenues iconiques de lui. Je voulais le représenter", avait alors expliqué la chanteuse sur la chaîne YouTube du magazine Vogue.

Olivier Rousteing, qui a été gravement brûlé en 2020 après l'explosion de la cheminée de son domicile parisien, avait publié plusieurs messages ces dernières semaines sur ses réseaux indiquant qu'il avait pris soin de sa santé physique et mentale au cours des derniers mois, se disant prêt pour de nouvelles aventures.

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