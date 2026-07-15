Lycée Ligier Richier de Bar-le-Duc soigne ses partenaires

Alors que les élèves ont déserté le lycée professionnel, l’heure est à la détente pour l’équipe de direction du lycée professionnel Ligier Richier de Bar-le-Duc qui a parié sur un rendez-vous festif en conviant tous ses partenaires, le 7 juillet dernier. Ils sont d’ailleurs une quarantaine à avoir accepté l’invitation, sous un soleil de plomb pour partager un repas autour d’un brasero. «C’est surtout l’occasion de les remercier et d’échanger», confie Christophe Jerzak, le directeur délégué aux formations du lycée, à l’initiative de cette rencontre informelle. Et pour cause, depuis son arrivée dans l’établissement, il y a sept ans, il a su tisser des liens de confiance avec les entreprises industrielles du secteur que ce soient FSM, Jige International, Daimler, Arcelor, EDF mais aussi les financeurs avec la région ou encore le GIP Objectif Meuse. Si les rencontres avec les partenaires ne sont pas nouvelles pour ce lycée qui a su créer un solide réseau, en revanche, c’est la première fois que l’événement a eu lieu, en extérieur, avec un format forcément convivial : brasero et challenge ludique autour de la dextérité du soudage.

Investissement constant dans les outils pédagogiques

Ce lien qui a su se consolider au fil des années permet à l’établissement de répondre aux besoins des entreprises avec le recrutement de stagiaires ou d’alternants mais aussi la montée en compétences des jeunes. Avec 230 élèves dont une quarantaine d’alternants inscrits dans des métiers de l’industrie et du bâtiment, le lycée Ligier Richier avait parmi ses effectifs une première promotion de bac remanié autour de la cybersécurité, un secteur en plein essor. Avec un investissement de 250 000 euros injectés en 2025-2026 dans ses outils pédagogiques, le lycée a su devenir un «partenaire incontournable» pour les entreprises du secteur ; ce qui valait bien une rencontre placée sous le signe de la détente pour marquer cette fin d’année scolaire et le début de l’été.