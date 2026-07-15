L'organisme Abilene Academy a publié une étude nationale sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur l'emploi. Rouen décroche la première place du classement avec un score de 90,49 sur 100, immédiatement suivie par Caen à la deuxième place (89,95/100). Les deux métropoles normandes devancent ainsi d'autres villes françaises également exposées à des degrés divers, comme Mulhouse (3e), Perpignan (4e), Grenoble (5e) ou encore Metz (8e).

Ce rapport, qui ne prédit pas une destruction massive mais une transformation des métiers, pousse les acteurs normands à accélérer la formation des salariés pour réussir cette transition numérique.

Le secteur tertiaire face au défi de l'automatisation

Cette forte vulnérabilité des deux préfectures normandes s'explique par la structure même de leur économie locale. Rouen et Caen possèdent une forte concentration d'activités de services, de fonctions administratives, de commerces de détail et de plateformes logistiques. Ces secteurs intègrent de nombreuses tâches répétitives que l'IA générative est désormais capable d'automatiser. L'enjeu n'est pas la disparition des postes, mais la mutation profonde des compétences vers l'analyse et le pilotage de ces outils technologiques.

Anticiper la vitesse des mutations économiques

L'étude comporte toutefois des limites puisqu'elle mesure l'exposition théorique des territoires sans intégrer leur capacité de résilience. Pour les experts, la réussite de cette transition dépendra uniquement de la vitesse de réaction des entreprises et des collectivités. Les territoires qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui investiront massivement dans la formation continue et la montée en compétences de leurs salariés pour transformer ce risque en opportunité de croissance.