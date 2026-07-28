Tergnier : une entreprise ouvre ses portes aux jeunes

Le 25 juin 2026, cinq participants, dont Cassydie et Enzo, se sont rendus à l’entreprise SAGIE à Tergnier pour explorer les métiers de la logistique et du transport. Cette expérience leur a permis d'observer le fonctionnement interne d'une entreprise, ainsi que les diverses étapes de la gestion des marchandises. Les échanges avec les professionnels de SAGIE ont été enrichissants, offrant aux jeunes un aperçu des compétences requises et des normes de sécurité à respecter dans ce secteur dynamique. Grâce à cette initiative, les jeunes ont non seulement élargi leurs connaissances sur les carrières possibles, mais ont aussi renforcé leur orientation professionnelle.

Un levier national pour l'insertion

Cette initiative s'inscrit dans un enjeu national d'insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Les immersions en entreprise permettent de mieux faire connaître les métiers, d'identifier les compétences recherchées et de rapprocher les jeunes des secteurs qui recrutent. Elles offrent également aux participants une vision plus concrète du monde professionnel et peuvent les aider à préciser leur projet d'orientation. Pour les entreprises, ces rencontres représentent un moyen de faire découvrir leurs métiers et de susciter de nouvelles vocations.