Meuse : les artisans se préparent à la facturation électronique

Les artisans de la Meuse disposent désormais d'un accompagnement renforcé pour anticiper la réforme de la facturation électronique. La CMA Grand Est déploie sur l'ensemble du territoire un dispositif combinant information, formation et conseil personnalisé, alors que toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Les TPE, PME et entreprises artisanales auront ensuite jusqu'au 1er septembre 2027 pour être en mesure d'en émettre. Pour les petites entreprises meusiennes, cette transition représente un enjeu concret de gestion, avec la nécessité d'adapter leurs outils et leurs pratiques sans alourdir leur fonctionnement quotidien. La CMA propose une solution de facturation adaptée aux TPE, complétée par des formations gratuites, des webinaires et un accompagnement personnalisé.

Les TPE face à une nouvelle étape numérique

Au-delà de la seule mise en conformité, la réforme pousse les entreprises artisanales à accélérer leur transformation numérique. Dans un département comme la Meuse, où les TPE et artisans jouent un rôle important dans l'activité économique de proximité, la capacité à intégrer de nouveaux outils de gestion peut contribuer à simplifier le suivi administratif et à sécuriser les échanges commerciaux. La facturation électronique doit réduire les tâches manuelles et les erreurs, tout en permettant aux entreprises de gagner en efficacité et de mieux piloter leur activité.