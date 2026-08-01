Verdun : l’Afpa ouvre ses portes aux candidats en reconversion

Ce rendez-vous est spécialement conçu pour les jeunes, les salariés, ainsi que les demandeurs d'emploi désireux d'explorer des options professionnelles variées. Les participants pourront découvrir des métiers en demande, visiter les plateaux de formation et rencontrer des formateurs ainsi que des conseillers. Des informations sur les financements disponibles, comme le CPF ou l'alternance, seront également fournies. Avec un taux d'accès à l'emploi de près de 76 % pour les stagiaires dans les six mois suivant leur formation, cet événement représente une réelle opportunité pour construire un projet professionnel solide. Les inscriptions sont gratuites et peuvent se faire en ligne sur le site de l'Afpa. Pour ceux qui envisagent une reconversion ou qui cherchent à s’orienter vers de nouvelles voies professionnelles, cette journée promet d'être riche en échanges et en solutions concrètes.

La formation devient un levier d’emploi

À l’échelle nationale, la formation professionnelle s’impose comme un outil majeur pour répondre aux difficultés de recrutement et accompagner les reconversions. En permettant aux salariés et aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences recherchées, les dispositifs de formation contribuent à rapprocher les besoins des entreprises des profils disponibles sur le marché du travail.