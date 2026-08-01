



Ligne Dijon–Paris : SNCF Réseau investit 4,9 M€ dans le renouvellement d'aiguillages





Dans le cadre de la modernisation de la ligne Dijon–Paris, SNCF Réseau engage un chantier de 4,9 millions d'euros près de Plombières-lès-Dijon.





SNCF Réseau poursuit la modernisation de la ligne ferroviaire Dijon–Paris avec une opération de renouvellement d'aiguillages à proximité de Plombières-lès-Dijon. Entièrement financé par le gestionnaire du réseau ferré national, ce chantier représente un investissement de 4,9 M€. L'objectif est d'améliorer la régularité des circulations tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de performance sur cet axe majeur reliant la capitale au sud du pays. Cette intervention s'inscrit dans un programme plus large, marqué par plus de 130 M€ investis cette année sur cette ligne.



Un chantier organisé pour limiter les perturbations





Lancés le 27 juillet dernier, les travaux se dérouleront jusqu’au 30 octobre 2026, en semaine et en journée. L'opération comprend le renouvellement de quatre aiguillages et de 1 300 tonnes de ballast. Au total, 15 agents et trois entreprises, dont la société côte-d'orienne DVF, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, sont mobilisés sur ce chantier.





Afin de préserver les circulations des trains de voyageurs et de fret, l'indisponibilité du réseau est concentrée entre 10 h et 15 h 30. Trois opérations complémentaires nécessiteront également une indisponibilité du réseau durant certains week-ends de septembre et d'octobre.



Une démarche intégrant l'économie circulaire





Au-delà de la modernisation des infrastructures, SNCF Réseau met en avant plusieurs mesures destinées à réduire l’empreinte environnementale du chantier. Les traverses en bois déposées seront réemployées ou orientées vers une filière de valorisation. Une douche à ballast fonctionnant en circuit fermé est également utilisée afin de limiter les émissions de poussière. Ces solutions permettent d'éviter l'émission de l'équivalent de 22 tonnes de CO₂, tout en préservant les ressources naturelles et en favorisant une démarche d'économie circulaire.



