L'intelligence conversationnelle prend une nouvelle dimension à l'Aéroport Paris-Beauvais. À l'issue de six mois de tests, la plateforme annonce le renforcement de son partenariat avec Hubway.ai jusqu'en 2029 afin de poursuivre le déploiement de son assistant conversationnel dédié aux passagers.

Des résultats jugés concluants

L'expérimentation a permis de mesurer l'utilisation de cet outil numérique par les voyageurs. Près de 4 400 conversations ont été enregistrées durant cette période, dans plus de 37 langues. Selon l'aéroport, le taux de résolution des demandes atteint 97 %, tandis que la satisfaction des utilisateurs avoisine 4,5/5.

Accessible via un QR code, l'assistant répond aux principales questions des passagers avant leur arrivée et pendant leur présence dans l'aéroport. Il fournit notamment des informations sur les vols, les transports, l'orientation, les bagages ou encore les différents services proposés. Cette solution vient compléter l'accompagnement assuré par les équipes présentes sur le site.

En plus de l'information délivrée aux voyageurs, cette technologie doit également permettre à l'aéroport de mieux identifier leurs besoins et de leur proposer des services adaptés au fil de leur parcours. Avec ce partenariat prolongé jusqu'en 2029, l'Aéroport Paris-Beauvais affiche son ambition de poursuivre le développement d'un aéroport conversationnel offrant une expérience plus fluide, personnalisée et multilingue.