Normandie Maritime prépare sa stratégie pour 2026-2028

L’assemblée générale de Normandie Maritime a permis de faire le point sur les actions menées et les nouvelles coopérations engagées. L’association prépare désormais une feuille de route stratégique pour les trois prochaines années, avec l’ambition de renforcer les liens entre les acteurs de la filière.

Le conseil d’administration a également été renouvelé afin de mieux représenter la diversité des métiers et savoir-faire de l’économie maritime normande.

Réélu président, Laurent Chéreau poursuivra cette dynamique avec un nouveau bureau composé de professionnels issus de différents secteurs.

À l’échelle nationale, cette structuration illustre l’importance croissante des réseaux territoriaux pour accompagner les mutations de l’économie maritime. En fédérant les entreprises et les professionnels autour de projets communs, ces organisations favorisent le partage de compétences, les coopérations et l’émergence de nouvelles opportunités économiques.