Plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu dans le Var, au sud-est de Brignoles, qui a parcouru une centaine d'hectares, moins de 24 heures après la fixation de l'incendie du Gros Bessillon qui a parcouru 4.500 hectares en huit jours.

Deux pompiers ont été blessés en luttant contre ce feu, l'un pour un coup de chaleur, l'autre suite à une chute, a annoncé le préfet du Var Simon Babre, lors d'un point presse dans la soirée.

A 22H00, une centaine d'hectares de végétation avaient été parcourus, a précisé à l'AFP un porte-parole des pompiers.

"Le feu progresse peu car il n'y a plus de vent, mais il reste virulent", a ajouté le préfet, qui a précisé qu'"aucune maison n'a été impactée".

Le feu s'est déclaré aux environs de 17H00 en périphérie de Brignoles, commune de 17.000 habitants, entraînant l'évacuation de 650 personnes, selon un communiqué de la préfecture. Plus de 150 d'entre elles ont été accueillies au Hall des expositions de Brignoles, a précisé le préfet.

250 pompiers, assistés de trois Canadair, deux Dash et sept hélicoptères bombardiers d'eau ont été mobilisés.

Les opérations vont durer toute la nuit face à un feu "encore actif", a dit le préfet, alors que le Var est placé jeudi en vigilance orange canicule, avec des pointes à 39°C attendues dans l'intérieur du département.

L'incendie de Brignoles survient alors que le feu déclenché le 21 juillet dans un champ sur la commune de Pontevès, reste sous haute surveillance de la part des pompiers. En huit jours, il a dévoré un flanc du massif du Gros Bessillon et cerné plusieurs villages emblématiques de la Provence verte - entre mer Méditerranée et gorges du Verdon - dont Cotignac, Correns ou Barjols.

Près de 5.000 personnes avaient dû être évacuées de plusieurs communes du centre du département depuis le début du sinistre mardi dernier.

Un homme de 23 ans, soupçonné d'une dizaine de départs de feu de végétation dans cette zone du Var, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Si la piste volontaire est écartée pour l'incendie principal qui a dévoré le massif du Gros Bessillon, l'homme est soupçonné d'être à l'origine d'une reprise de feu au sud du brasier, selon la gendarmerie. Il est par ailleurs poursuivi pour des départs de feu commis entre le 19 et le 24 juillet sur les communes de Brignoles, Cabasse et Vins-sur-Caramy.

Mercredi, un homme de 39 ans a par ailleurs été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir volontairement provoqué un incendie à Ollioules le 25 juillet, détruisant 40 m2 de végétation dans une zone commerciale.

Selon des données du gouvernement, 263 personnes ont été interpellées depuis le 28 juin, dont 92 mineurs, dans le cadre d'enquêtes relatives aux incendies.