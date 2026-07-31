La patronne de Commerzbank Bettina Orlopp appelle à l'ouverture de discussions avec UniCredit sur l'avenir de la banque allemande, estimant qu'un "dialogue constructif" est nécessaire après que le groupe italien s'est assuré près de la moitié des droits de vote.

"Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, Commerzbank et UniCredit vont mener des discussions afin de définir pas à pas la manière dont nous poursuivrons notre chemin", affirme Mme Orlopp dans un entretien diffusé jeudi sur le site intranet de Commerzbank et obtenu par l'AFP auprès d'une source proche de l'établissement.

Ce changement de ton marque un tournant après près de deux ans d'âpre confrontation autour de la tentative d'UniCredit de prendre le contrôle de la banque allemande.

"Il faut instaurer entre nos deux groupes un dialogue constructif en vue d'une solution créatrice de valeur pour l'avenir", poursuit la présidente du directoire, qui pose une condition préalable aux discussions, à savoir "une compréhension commune du modèle économique ainsi que l'implication de toutes les parties prenantes".

Même si UniCredit disposera de la majorité lors de la prochaine assemblée générale, "elle ne pourra pas décider seule des mesures structurelles essentielles", prévient-elle.

Les discussions seront menées "en étroite concertation avec le conseil de surveillance, les représentants des salariés et en dialogue étroit avec le gouvernement fédéral".

UniCredit est entrée au capital de Commerzbank en septembre 2024 et a depuis porté sa participation à près de 50%, malgré l'opposition répétée de la direction de la banque allemande et du gouvernement à Berlin, l'Etat allemand détenant encore 12% du capital.

Mais ces dernières semaines, les autorités allemandes ont nettement infléchi leur position. Le chancelier Friedrich Merz a déclaré mi-juillet à Berlin que son gouvernement ne voulait "pas empêcher cette fusion" entre les deux banques.

Selon Bettina Orlopp, les discussions avec UniCredit s'ouvriront avec une Commerzbank "plus forte que jamais au cours de ses 156 ans d'existence".

Face à l'OPA d'UniCredit, Commerzbank a relevé en mai ses objectifs financiers à l'horizon 2030 et annoncé 3.000 suppressions d'emplois supplémentaires, affirmant qu'un maintien de son indépendance créerait plus de valeur qu'une fusion avec la banque italienne.