Bergère de France : le nuancier 2026 dévoilé

Attendu par de nombreuses amatrices de tricot, le nouveau nuancier de Bergère de France est enfin acheminé puis distribué par la Poste, aux quatre coins de France. Annoncé juste après la fin des soldes, il est enfin arrivé chez ses clientes, marquant la fin d’un travail de fond mené pendant plusieurs mois par une équipe dédiée basée, à Bar-le-Duc. En 2025, la direction avait dû jouer la carte de la pédagogie auprès des fidèles et historiques consommatrices attachées à la gratuité de son nuancier - véritable outil marketing s’appuyant sur un échantillonnage de fils et de couleurs - devenu payant, mais doté des explications essentielles pour réaliser les modèles. Cette année, la règle se veut plus lisible en clarifiant la contrepartie avec un nuancier vendu au prix de 15 euros, mais qui devient gratuit, dès cent euros, de commandes de pelotes.

Des nouveautés

Parallèlement, l’offre produit se repositionne sur la différenciation matière avec deux nouveaux fils 100% laine mérinos (sans matière synthétique) et le lancement d’un fil chaussettes (laine/polyamide), 100% français pour répondre aux demandes reçues par les clients particuliers et les mercières. Rassemblant modèles, conseils techniques et informations sur les fils mais surtout 367 véritables échantillons intégrés à ses pages dont 126 nouveautés (couleurs et matières), «cet objet que personne d’autre ne sait produire est le fruit d’un savoir-faire industriel développé en interne depuis 1958, lorsque l’entreprise crée ses premières cartes-échantillons intégrant de vrais fils», rappelle la direction. Depuis, la tradition est respectée pour la Scop meusienne qui mise avant tout sur le contact avec la matière à l’heure où les commandes se réalisent de plus en plus sur le net. Une démarche inédite et à contre-courant pleinement assumée avec, en 2026, 70 000 exemplaires du dernier nuancier édités.