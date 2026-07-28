Ronchin : La Carotech veut devenir une référence dans le revêtement

Ancien responsable commercial dans la communication, Antoine Grechez avait l'ambition d'entreprendre. Non pas de créer faute d'idées particulières mais de se lancer dans un «projet à taille humaine et à fort potentiel, pour le développer et créer de la valeur». Il s'intéresse à La Carotech, entreprise créée en 2004, dont il décèle rapidement le potentiel.

«Quand j'ai repris, La Carotech ne proposait que du carrelage. Rapidement, j'ai voulu qu'on se tourne davantage vers la décoration, pour aller vers de nouveaux marchés et monter en gamme» explique Antoine Grechez. Il développe donc l'activité autour d'autres types de revêtements de sols (parquets et vinyles) ainsi que le revêtement mural.

Des partenaires haut de gamme

Il s'adosse les expertises de marques reconnues, à l'image du régional Winckelmans, fabricant historique – depuis 1894 ! – et familial de carreaux, aujourd'hui essentiellement tourné vers le luxe et le haut de gamme. Même chose pour les marques italiennes avec lesquelles travaille Antoine Grechez – Marca Corona ou Arcana Ceramica – qui permettent à La Carotech de faire la différence et de se placer sur un segment bien plus différenciant que les grandes surfaces spécialisées ou même... Internet !

«Il est certain que l'IA bouleverse également nos métiers. Mais il faut y réfléchir comme une amélioration de l'expérience client. Le client aura toujours besoin de service et de contact humain. Nous voulons l'accompagner du début de son projet jusqu'à la pose». D'où le vaste show room de 500 m2 – où trône une majestueuse fresque réalisée par une artiste régionale – qui permet de venir voir, de toucher les matières, d'imaginer le futur d'une pièce. A l'extérieur, un pan de l'activité est consacré aux terrasses et aux piscines.

Près de 3 000 références

Parmi les clients de La Carotech, le B to B avec les acteurs de la promotion immobilière, les collectivités, les architectes, les poseurs, les paysagistes... ainsi que la clientèle de particuliers. L'entreprise de cinq salariés livre partout en France et si elle ne pose pas les carrelages et sols, elle met en relation ses clients avec des partenaires poseurs.

Mais la TPE souffre malheureusement d'un marché de la construction et du logement tendu. Antoine Grechez aurait envisagé une reprise plus rapide mais garde des ambitions fortes pour l'entreprise : «Monter en gamme avec nos partenaires, compléter notre offre et être réactifs aux demandes de nos clients».