La start-up régionale passe à la vitesse supérieure : après avoir conquis 80 000 praticiens du bien-être en France et permis la prise d'un million de rendez-vous en 2025, Resalib s'est naturellement déployée en Belgique, par l'inscription spontanée de nombreux praticiens transfrontaliers.

La version belge a été lancée mi-janvier et rencontre déjà du succès avec près de 800 professionnels actifs inscrits. Pour couvrir l'ensemble du territoire, Resalib a aussi déployé le 1er juillet une version néerlandaise avec l'objectif de séduire un quart des 15 000 professionnels belges du bien-être d'ici la fin de l'année 2026.

Vers d'autres pays ?

Pour développer l'entreprise sur ce pays, Matthias Couche rejoint les effectifs de l'entreprise : fort d'une expérience dans la grande distribution, il a aussi travaillé à l'international dans le secteur agroalimentaire, puis dans l'industrie musicale. Chez Resalib, il aura pour mission de transposer le succès français au-delà des frontières. Il va s'appuyer sur une équipe dédiée et sur la force de frappe du site français.

Cette première implantation pourra être la voie à d'autres marchés européens comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Avec plus de 2,5 millions de visites par mois, Resalib a enregistré plus d'un million de rendez-vous pris en ligne l'an dernier.