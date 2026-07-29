Verisure recrute en Moselle : 21 postes à pourvoir d'ici fin 2026

Leader français et mondial de l’alarme télésurveillé, Verisure prévoit le recrutement de 76 Experts Sécurité en CDI et en apprentissage d'ici à la fin de l'année 2026. Cette campagne s'inscrit dans un plan national d'environ 1 000 créations de postes destiné à accompagner sa croissance et à renforcer sa présence sur le territoire. Dans le Grand Est, ces recrutements visent à répondre à la demande en matière de sécurité et à consolider le réseau de proximité de l'entreprise.

«La proximité est au cœur de notre métier. En renforçant nos équipes dans le Grand Est, nous investissons avant tout dans des femmes et des hommes qui accompagneront chaque jour les habitants dans leurs besoins de sécurité. Ces recrutements traduisent notre volonté d'être toujours plus présents sur le terrain, au plus près de nos clients», déclare Kilian Le Dallic, directeur régional Verisure.

21 postes à pourvoir dans les agences mosellanes

Les agences de Metz et de Sarreguemines sont directement concernées, avec 21 postes à pourvoir en Moselle d'ici à la fin de l'année. Les futurs collaborateurs interviendront auprès des particuliers afin d'évaluer leurs besoins et d'accompagner l'installation des systèmes d'alarme.

Pour accompagner ces nouvelles recrues, Verisure s'appuie sur la Verisure Academy, son programme de formation interne destiné aux nouveaux collaborateurs dès leur embauche. L'entreprise met également en avant sa certification «Top Employer», obtenue pour la cinquième année consécutive en France et en Europe, qui distingue les pratiques mises en œuvre en matière de ressources humaines.