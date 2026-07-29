Amiens accueillera l'une des 8 rencontres du FIPHFP en Hauts-de-France

Amiens accueillera, le 14 septembre, l'une des huit rencontres territoriales organisées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en Hauts-de-France.

Cette étape s'inscrit dans une tournée régionale destinée à informer les acteurs de la fonction publique sur les enjeux du reclassement professionnel des agents confrontés à une incapacité, temporaire ou durable, d'exercer leur poste. L'objectif est de mieux accompagner les employeurs dans la recherche de nouvelles affectations adaptées aux compétences des agents et aux éventuelles restrictions liées à leur état de santé.

Les rencontres se dérouleront également à Lille, Beauvais, Saint-Laurent-Blangy, Chauny, Valenciennes, Boulogne-sur-Mer et Leffrinckoucke entre le 8 septembre et le 15 octobre.



Des échanges autour du maintien dans l'emploi

Ces journées réuniront des employeurs publics, des référents handicap, des responsables des ressources humaines ainsi que les professionnels chargés de l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

Plusieurs intervenants présenteront les dispositifs existants et les bonnes pratiques en matière de reclassement dans les trois fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière. Le FIPHFP, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la référente handicap mutualisée pour la fonction publique hospitalière et Cap emploi participeront aux échanges.

Ces rencontres ont pour ambition de renforcer la connaissance des outils disponibles afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents lorsque leur situation nécessite une réorientation professionnelle.