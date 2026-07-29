Un cahier de loisirs 100% Mers-les-Bains vient de paraître

Le premier cahier de loisirs «100% Mers-les-Bains» vient de sortir aux Editions Bathysphère, situées à Oust-Marest, et qui disposent d’une librairie rue Barni à Mers-les-Bains. L’idée est venue de Laurence Dréer, l’éditrice, qui a parlé de son projet à l’autrice originaire de Mers, Julie Esther Aulin. Elle a déjà publié chez elles «Recherche héritier Lemoine».



Découvrir le patrimoine en s'amusant

«En parlant avec elle, je me suis dit que c’était la personne parfaite. Elle a tout conçu», assure l’éditrice. Le résultat se concrétise par un cahier de loisirs de 64 pages au format A4. Il s’adresse autant aux Mersois qu’aux touristes : «Tous sont invités à partir à la découverte de Mers ou à tester leurs connaissances du patrimoine et de l’histoire de notre magnifique station balnéaire à travers des jeux, des mots fléchés, des coloriages, des jeux de logique et même une enquête cosy mystery dans le Mers des années 80», développe t-elle.

De plus en plus, Mers-les-Bains, restée authentique, attire des visiteurs et pas seulement pour son quartier riche de villas Belle époque : «Des commerces sont ouverts toute l’année. Les animations sont nombreuses. Il y a une âme mersoise. Les gens le ressentent», assure l’éditrice.

Preuve de cet engouement croissant, mi-mai, les Editions Bathysphère ont sorti un ouvrage baptisé «Mers-les-Bains et les Villes sœurs», rédigé par Mathieu Hochart. Il connait un tel succès qu’une deuxième impression a déjà été réalisée. Quant à Julie Esther Aulin, multi-talents, elle vient d’ouvrir, à deux pas de la librairie, La Jouloute, un café-brasserie artistique.