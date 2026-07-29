Meurthe-et-Moselle : l’Urssaf facilite les recrutements d’été

Pour les entreprises de Meurthe-et-Moselle qui renforcent leurs équipes pendant l’été, les démarches liées à l’embauche peuvent rapidement devenir une contrainte supplémentaire. L’Urssaf rappelle l’existence du Titre emploi service entreprise (Tese), un service gratuit accessible en ligne qui permet de centraliser plusieurs formalités liées à l'emploi de salariés. Déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, bulletin de paie ou encore déclarations sociales peuvent ainsi être gérés via un même dispositif. Pour les employeurs du département, notamment dans les secteurs soumis à des besoins ponctuels de personnel, cet outil peut contribuer à réduire le temps consacré à l'administratif et à faciliter la gestion des recrutements saisonniers.

Les démarches pèsent sur les petites entreprises

Au niveau national, la simplification administrative constitue un enjeu important pour les entreprises, particulièrement pour les structures qui ne disposent pas de services dédiés aux ressources humaines. En regroupant plusieurs formalités sur une plateforme unique, le Tese cherche à alléger la gestion des embauches et à permettre aux employeurs de se concentrer davantage sur leur activité. Dans les territoires comme la Meurthe-et-Moselle, où les besoins de recrutement peuvent varier selon les périodes et les secteurs, la capacité à embaucher rapidement tout en respectant les obligations sociales représente un enjeu concret pour le fonctionnement des entreprises.