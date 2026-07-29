Après la découverte des dépouilles de cinq bébés morts dans un appartement à Orange (Vaucluse) la mère et son compagnon ont été placés mercredi en garde à vue, a-t-on appris de sources judiciaires.

Le Parquet de Carpentras annonçait mardi l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, après la découverte des ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né, dans un appartement du centre antique d'Orange.

Interrogé par l'AFP, le parquet a indiqué mercredi que la mère de 32 ans avait été placée en garde à vue, confirmant une information du Parisien.

"Le parquet de Carpentras s'est dessaisi au profit de celui d'Avignon", précisait la même source.

Selon le quotidien La Provence, la mère a été interpellée mercredi à sa sortie d'hôpital et placée en garde à vue à Avignon.

Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche à domicile d'un bébé en bonne santé.

Son compagnon a également été placé en garde à vue, a-t-on appris mercredi auprès d'une source proche de l'enquête.

C'est lui qui avait retrouvé les dépouilles: "troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive, de la grossesse de sa compagne", il avait entrepris "des recherches" à leur domicile et découvert "ce qui s'apparentait à des restes humains", indiquait mardi un communiqué du parquet de Carpentras.

Le couple a deux autres enfants, âgés de 8 et 9 ans, qui ont été recueillis par des proches, a précisé à l'AFP la source proche de l'enquête.

Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour les deux aînés de la famille "afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation" et a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon, en vue de la saisine d'un juge des enfants.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante, a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement.