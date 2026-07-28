Creil : Duranet Groupe rachète Renaudin Propreté

Basé à Creil, Duranet Groupe vient d’annoncer l'acquisition de Renaudin Propreté. Fondée en 1992 à Reims, cette entreprise est spécialisée dans le nettoyage industriel et les services associés. L'opération a été accompagnée par la société de conseil en fusion-acquisition Arcéane.

Une croissance qui s'étend au Grand Est

Dirigé par Nuno Gonçalves, Duranet Groupe est implanté dans l’Oise et en Île-de-France. Il compte plus de 380 collaborateurs et assure l'entretien de 600 sites. Avec cette acquisition, le groupe poursuit sa stratégie de développement en renforçant son maillage territorial grâce à une première implantation dans le Grand Est, en s'appuyant sur une entreprise locale.

Renaudin Propreté, qui emploie 26 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros. Elle exerce son activité à travers deux marques complémentaires, dont Renaudin Nettoyage, dédiée aux prestations de nettoyage auprès des entreprises, des copropriétés et des particuliers. Son fondateur, Jean-Yves Renaudin, a cédé l'intégralité du capital de la société à Duranet Groupe.

Par ailleurs, la société Arcéane est intervenue tout au long de l'opération en accompagnant Duranet Groupe dans l'identification de l'opportunité, l'analyse stratégique, la valorisation de l'entreprise, la coordination des intervenants et la négociation des conditions de la transaction jusqu'à sa finalisation.











