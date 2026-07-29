La sécheresse continue de s'intensifier en Saône-et-Loire. Malgré une baisse récente des températures, l'absence de pluies efficaces ne permet pas d'améliorer le niveau des cours d'eau, fortement affectés par les épisodes de canicule de juin et du début juillet.

Réuni le 23 juillet, le comité ressources en eau a conduit le préfet à renforcer une nouvelle fois les mesures en vigueur. Le secteur de la Bourbince est désormais placé en crise, tandis que celui de la Seille-Guyotte passe en alerte renforcée. Les autres secteurs conservent leur niveau d'alerte : crise pour Arconce et Sornin, Arroux-Morvan et Grosne, alerte renforcée pour la Saône aval, et alerte pour la Dheune et le Val de Loire.



Restrictions et contrôles renforcés

Le niveau de crise entraîne l'interdiction de la plupart des usages de l'eau non essentiels, à l'exception notamment de l'alimentation en eau potable et de l'abreuvement des animaux. En alerte et en alerte renforcée, plusieurs restrictions restent en vigueur, avec notamment l'interdiction d'arroser les espaces verts, des limitations pour l'irrigation agricole, une réduction des prélèvements industriels, ainsi que des règles strictes pour le remplissage des piscines et le lavage des véhicules. Les horaires autorisés pour certains usages sont également réduits en alerte renforcée.

Compte tenu de la gravité de la situation, des contrôles seront organisés afin de vérifier le respect des mesures. Le préfet appelle également les maires à faciliter l'accès à des plans d'eau pour l'abreuvement du bétail et invite l'ensemble des habitants et des professionnels à poursuivre leurs efforts pour économiser l'eau face à des épisodes de sécheresse appelés à se multiplier.