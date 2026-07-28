Dunkerque-Port avait lancé un appel à projets en faveur de la protection de la mer et du littoral en février 2026. Le lauréat, et vainqueur d'une subvention de 5 000 €, est Dk Clean Up. L'association a pour projet d'installer trois “Seabins”, qui sont des dispositifs innovants destinés à collecter les déchets flottants. Ils seront déployés dans plusieurs secteurs du port : les bassins du port : au port de plaisance du Grand Large, au bassin du Commerce et au bassin de la Marine. Ces "Seabins" doivent contribuer à renforcer la lutte contre la pollution plastique.

Elles permettent de capter en continu les déchets présents à la surface de l'eau avant qu'ils ne rejoignent la mer du Nord. Au-delà de leur rôle de collecte, ces équipements fourniront également des données sur la nature et la quantité des déchets récupérés afin de mieux comprendre les sources de pollution et favoriser les actions de prévention. En plus du déploiement des "Seabins", le projet sera accompagné d'une démarche de sensibilisation du public.

«Avec cet appel à projets, nous avons souhaité soutenir des initiatives locales capables d'apporter des réponses concrètes aux enjeux environnementaux qui touchent notre façade maritime. Le projet porté par Dk Clean Up s'inscrit pleinement dans cette ambition en agissant directement contre les déchets plastiques tout en sensibilisant les habitants et les usagers du port. Nous sommes heureux d'accompagner une démarche qui crée du lien entre le territoire portuaire, son environnement et les citoyens», explique Maurice Georges, président du Directoire de Dunkerque-Port.