L’entrepreneuriat est une activité humaniste

Le nombre de créations d’entreprises est au plus haut dans la région, comme partout dans l’Hexagone, signe d’une bonne dynamique de l’entrepreneuriat ?

L’entrepreneuriat est aujourd’hui accepté dans la société ! Reste qu’aujourd’hui nous limitons l’entrepreneuriat à la simple création d’entreprise. C’est un grand malentendu français. Entreprendre, c’est d’abord une posture, celle d’initier, de construire, d’expérimenter, de se tromper, de recommencer. L’entrepreneuriat, c’est une école de vie avant d’être un levier professionnel.

Limiter l’entrepreneuriat à la création d’entreprise peut-il s’afficher comme un frein ?

Cela risque de banaliser l’entrepreneuriat et de le réduire à cette seule notion de création d’entreprise. La création d’entreprise n’est qu’une conséquence de l’entrepreneuriat. Depuis plusieurs années, les dispositifs d’accompagnement pour dynamiser l’économie se sont multipliés et beaucoup de porteurs de projets ne «courent» qu’après ses aides et ses dispositifs en perdant l’essentiel. L’accumulation de dispositifs crée un certain flou où le porteur de projets peut facilement se perdre et ne pas voir se concrétiser ses aspirations.

L’entrepreneuriat est avant tout une philosophie de vie

C’est ce que vous tentez d’éviter au sein du Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (Peel), qui vient de fêter ses quinze ans ?

Notre façon d’accompagner est basée sur l’idée ! Nous ne partons pas d’un business plan mais de cette idée, même floue, voire imparfaite. Nous accompagnons les projets à l’état gazeux, autrement dit dès leur naissance, bien avant qu’un modèle d’affaires soit identifié. C’est là que tout se joue, dans les fondations du projet. Ce moment crucial est souvent oublié pour se focaliser uniquement sur la création d’entreprise. Il n’y a pas de création d’entreprise sans fondation qui tiennent la route. Je parle souvent du triptyque des 3M : Moi, Mon projet, Mon écosystème. C’est un tout.

Comment voyez-vous l’évolution de l’entrepreneuriat ?

L’entrepreneuriat est avant tout une philosophie de vie. L’individu réalise une expérience de vie à travers l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat est un formidable outil de connaissance de soi. Un projet entrepreneurial est la vision qu’un individu porte sur la société, le miroir de ses convictions et de ses problématiques. Aujourd’hui, il faut donner une nouvelle perspective à l’entrepreneuriat. C’est une vision du monde. L’entrepreneuriat est une activité humaniste.