Le Cnam, l'Université de Lille, Centrale Lyon et Skema business School ont déjà rejoint ce mouvement philanthropique, lancé par Contentsquare Foundation en 2021. 13 établissements d'enseignement supérieur se sont donc engagés à intégrer l'accessibilité numérique dans leurs cursus, avec l'objectif de sensibiliser 48 000 nouveaux étudiants à la rentrée 2026/2027.

Les chiffres de l'Observatoire de l'accessibilité numérique montrent qu'en France, seulement 3,1% des organisations respectent leurs obligations d'affichage en matière d'accessibilité alors que la France compte plus de trois millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur (selon le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Qu'ils deviennent ingénieurs, communicants, managers ou enseignants-chercheurs, tous les étudiants d'aujourd'hui seront un jour prescripteurs, décideurs ou contributeurs de projets digitaux ; l'accessibilité numérique ne doit donc pas rester l'affaire de quelques experts, selon la Contentsquare Foundation.

Intégrer deux heures en e-learning

Concrètement, chaque établissement signataire va intégrer à ses cursus un module e-learning de deux heures, conçu gratuitement par la Contentsquare Foundation et un consortium de plus de 30 acteurs de l'accessibilité (entreprises, associations, institutions de recherche...). Au sein de ce module sont abordés la diversité des handicaps, les technologies d'assistance, les normes en vigueur mais aussi les enjeux juridiques et économiques de l'accessibilité.