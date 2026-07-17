IVC Evidensia France annonce rejoindre le réseau de cliniques partenaires de l'école vétérinaire UniLaSalle Rouen. Ce partenariat permettra aux étudiants en médecine vétérinaire d'effectuer une partie de leur cursus au sein des établissements du réseau, en médecine des animaux de compagnie et en médecine rurale.

Inspiré d'un modèle déjà adopté au Royaume-Uni, ce dispositif associe enseignement académique et immersion en clinique. «En complément de la formation dispensée au sein du Centre Hospitalier de l'École Vétérinaire (CHEV), les étudiants effectuent des rotations au sein de cliniques partenaires sélectionnées selon des critères exigeants inspirés des standards de l'Association Européenne des Établissements d'Enseignement Vétérinaire (AEEEV)», indique IVC Evidensia, réseau de plus de 280 établissements de soins vétérinaires en France, dans un communiqué.

Les praticiens d'IVC Evidensia auront pour mission d'accompagner les étudiants «dans l'acquisition de leurs compétences cliniques, partager leur expertise et participer à leur évaluation, selon un référentiel pédagogique harmonisé».

Renouvellement de la profession

Au-delà de l'enjeu pédagogique, cette collaboration répond «d'importants enjeux de renouvellement des générations et d'attractivité de certains modes d'exercice, notamment en médecine rurale [...]»

La formation clinique semi-distribuée accueillera 120 étudiants par promotion dans un cursus post-bac de six ans. Les futurs vétérinaires réaliseront jusqu'à 36 semaines de stages, auxquelles s'ajouteront 24 semaines de rotations cliniques en cinquième année, avant de poursuivre leur immersion en sixième année au sein du CHEV et des cliniques partenaires.