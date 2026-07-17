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À Amiens, l’ESC décroche le grade de master pour 3 ans pour son Programme Grande École

L’ESC Amiens obtient le grade de master pour trois ans pour son Programme Grande École, une reconnaissance de la qualité de sa formation et de son développement.

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© L’ESC Amiens.

© L’ESC Amiens.

Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 17 juillet 2026 - Mis à jour le 17 juillet 2026

L’ESC Amiens franchit une nouvelle étape avec l’obtention du grade de master pour son Programme Grande École, attribué pour une durée de trois ans après un avis favorable de la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). 

Cette décision confirme la qualité du cursus proposé par l’établissement et valorise les orientations prises ces dernières années. Elle récompense les efforts engagés pour renforcer l’enseignement, développer l’ouverture internationale, accompagner les étudiants vers l’emploi et consolider les liens avec les entreprises du sud des Hauts-de-France.

Des critères exigeants

Pour accorder ce grade, la CEFDG évalue plusieurs aspects des formations. Elle examine notamment la qualité académique des enseignements, leur lien avec la recherche, leur dimension internationale, la gouvernance de l’établissement ainsi que leur adéquation avec les besoins du monde économique. 

L’avis favorable souligne également les investissements réalisés par l’école pour faire évoluer son modèle pédagogique, développer ses partenariats avec les acteurs institutionnels et économiques, dont la CCI, le MEDEF et la CPME, et renforcer son attractivité. L’établissement entend ainsi proposer des parcours répondant aux évolutions du marché du travail tout en consolidant son positionnement dans l’enseignement supérieur.