Depuis la rentrée 2025, le lycée polyvalent du Vimeu à Friville-Escarbotin abrite l’unique micro-lycée professionnel français dédié aux métiers de la métallurgie. Il a permis cette année à quinze jeunes de 16 à 25 ans ayant connu un parcours de décrochage scolaire de reprendre une formation diplômante dans un cadre adapté à leurs besoins.



Deux formations et 30 places

Il s’agit d’un certificat d'aptitude professionnelle décolletage/opérateur régleur en décolletage en un an. Une formation menée en partenariat avec la région Hauts-de-France, les entreprises du Vimeu, l’union des industries et des métiers de la métallurgie du Vimeu et les collectivités territoriales. Dix élèves - dont deux jeunes filles - ont été présentés à l’examen et huit l’ont obtenu, dont 50% avec la mention assez bien et un avec la mention bien.

Cinq lycéens vont intégrer à la rentrée la nouvelle et deuxième formation. Il s’agit d’un certificat d'aptitude professionnelle conducteur d’installation de production (coloration maintenance) en un an. Un lycéen va intégrer un bac pro et quatre recherchent un emploi. Au total, les deux formations disposent de 30 places et 22 demandes ont déjà été déposées, ce qui montre leur bien fondé : favoriser leur retour en formation tout en accompagnant les besoins en recrutement des entreprises du territoire. Avant même la rentrée une ligne de fabrication de savons, financée par la région, a fait son apparition dans les ateliers afin de permettre aux élèves d’être opérationnels.

«Vous pouvez être fiers de vous»

Claire Roussel, la coordinatrice du micro-lycée, avait les larmes aux yeux en les appelant un à un pour qu’ils viennent chercher un fac similé de leur diplôme. Les beaux résultats de la première promotion du micro-lycée professionnel illustre la mobilisation de l'ensemble des acteurs en faveur de la réussite, de l'insertion professionnelle et de la lutte contre le décrochage scolaire.

Sébastien Lesot, proviseur du lycée du Vimeu, a pointé «l’engagement sans faille des enseignants». «Vous avez su leur faire confiance. Vous pouvez être fiers de vous», a t-il adressé aux diplômés du jour. «C’est avant tout pour les jeunes que nous travaillons. Vous êtes un exemple», a ajouté le recteur Pierre Moya, rappelant que ces formations sont intégrées au plan académique d’actions pour la métallurgie.



Située à Friville-Escarbotin, la Fonderie Boutté a reçu quatre lycéens. Trois ont obtenu leur examen : «Il faut rassurer les parents, les voisins, les amis… Dans le décolletage, on apprend les bases pour tous les métiers possibles et inimaginables. C’est un investissement pour les entreprises. Notre ambition est de les faire progresser. Ne touchez pas à l’apprentissage. Il est favorable pour apprendre nos métiers. En Picardie, 95% des apprentis décrochent un contrat à durée déterminée», a adressé Gilles Buridard, son président directeur général, aux élus présents comme Emmanuel Maquet et Pascal Demarthe, conseillers régionaux (NDLR : l’assemblée régionale est en charge des lycées), lesquels ont approuvé son propos.