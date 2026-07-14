Meuse : l'intelligence artificielle transforme les métiers de l'audit

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes lance la septième édition de HackAudit, un concours national qui invite les étudiants à développer des solutions d'intelligence artificielle appliquées à l'audit. Ouvert jusqu'au 2 novembre 2026, il s'adresse aux futurs professionnels de la comptabilité, du droit, de la gestion, de la data, de la cybersécurité et de l'IA. Pour les étudiants de la Meuse, cette initiative illustre l'évolution rapide des métiers du chiffre, désormais tournés vers l'automatisation des contrôles, l'analyse de données et la conformité réglementaire. Les solutions devront démontrer leur capacité à produire des audits fiables, documentés et conformes aux exigences européennes, tout en intégrant une supervision humaine.

Les cabinets recherchent déjà de nouveaux profils

Dans la Meuse comme ailleurs, les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes accélèrent leur transformation numérique pour gagner en productivité et répondre aux nouvelles obligations réglementaires. Cette évolution fait émerger des besoins en compétences associant comptabilité, intelligence artificielle, cybersécurité et analyse de données. Pour les entreprises du territoire, cette montée en puissance de l'audit numérique représente un enjeu de compétitivité, mais aussi de recrutement. HackAudit illustre ainsi les métiers qui accompagneront la digitalisation des fonctions financières et le développement des cabinets dans les prochaines années.