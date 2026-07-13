Le sous-préfet d’Autun, Amaury de Barbeyrac, s’est rendu au CILEF afin de mieux connaître les actions conduites par cette structure spécialisée dans l’accompagnement vers l’emploi et la formation. Accueilli par les élus, la direction et les responsables des différents dispositifs, il a échangé avec les équipes sur les missions assurées auprès des habitants du Grand Autunois-Morvan.



Organisme de formation certifié Qualiopi, le CILEF réunit une vingtaine de professionnels qui accompagnent des demandeurs d’emploi et des personnes en reconversion, de 25 ans jusqu’à l’âge de la retraite. L’accompagnement proposé ne se limite pas à la recherche d’un emploi. Il porte également sur la mobilité, le logement, la santé, l’accès aux droits, l’orientation professionnelle ou encore la formation. En parallèle des suivis individuels, la structure développe des actions collectives, avec 503 ateliers organisés en 2025.

Un réseau mobilisé pour l'insertion

La visite a également permis de présenter les différents dispositifs portés par le CILEF. Parmi eux figurent le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), destiné aux personnes les plus éloignées du marché du travail, la Maison de l’information sur la formation et l’emploi ainsi qu’un service dédié aux relations avec les entreprises. Les équipes ont aussi détaillé l’opération Vendanges, qui facilite le recrutement de travailleurs saisonniers, ainsi que CLEFS 71, consacré à la lutte contre l’illettrisme et à l’apprentissage du français pour les adultes. Ces actions reposent sur la coopération de nombreux partenaires, dont France Travail, le Département, le Centre d’information et d’orientation, l’EPIDE ou encore l’École de la Deuxième Chance.



Présent sur les 55 communes du Grand Autunois-Morvan, le CILEF s’appuie sur ce réseau pour proposer un accompagnement adapté aux besoins de chaque bénéficiaire. Les échanges ont aussi porté sur des situations rencontrées sur le terrain, illustrant la nécessité de coordonner les interventions afin de favoriser l’accès à l’emploi et l’autonomie des publics accompagnés.