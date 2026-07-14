Le Village Estival du Département de l'Oise souffle sa 100e bougie

Depuis le 7 juillet, le Village Estival du Conseil départemental de l'Oise fait étape dans six communes du département. Cette 12ᵉ édition marque le cap symbolique du 100ᵉ Village organisé depuis le lancement de l'événement en 2013.

Jusqu'au 23 juillet, le Village Estival continue de sillonner les communes rurales de l’Oise tout en proposant une diversité d’animations. Les petits comme les grands peuvent profiter d'activités sportives, d'animations culturelles, de jeux, d'ateliers de découverte et de moments de convivialité. L'objectif reste de proposer une offre de loisirs accessible, notamment dans les communes rurales, afin de permettre au plus grand nombre de participer aux festivités.

Une organisation portée par de nombreux partenaires

L'événement mobilise les communes accueillantes, les associations locales, les services du Département ainsi que plusieurs partenaires, parmi lesquels le SDIS de l'Oise et Oise Tourisme. Chaque étape est organisée en tenant compte des spécificités de la commune concernée, avec l'appui des acteurs locaux.

Des tirages au sort sont également organisés tout au long de la tournée. Les participants peuvent remporter des entrées pour des sites touristiques, des parcs d'attractions ou encore des activités de loisirs offertes par les partenaires de l'opération.



