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Le Pôle minier du futur de Meurthe-et-Moselle poursuit ses travaux

Lancé en avril dernier, le Pôle minier du futur de Meurthe-et-Moselle vient de tenir, le 10 juillet, sa deuxième réunion de travail sur le site de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’EST (CSME) de Varangéville. 

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© E. Varrier. Le pôle minier du futur de Meurthe-et-Moselle entend développer de nouvelles activités au sein du bassin salifère et ferrifère du territoire.

© E. Varrier. Le pôle minier du futur de Meurthe-et-Moselle entend développer de nouvelles activités au sein du bassin salifère et ferrifère du territoire.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 20 juillet 2026 - Mis à jour le 20 juillet 2026

Reconvertir et valoriser l’héritage minier en Meurthe-et-Moselle ! Objectif affiché du Pôle minier du futur.

Installé en avril dernier à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il rassemble et fédère l’ensemble des acteurs porteurs d’initiatives et de projets pour insuffler une nouvelle dynamique au bassin salifère et ferrifère du territoire.

Les acteurs de ce pôle viennent de se réunir, le 10 juillet, sur le site de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’EST (CSME) de Varangéville pour leur deuxième réunion de travail sous la présidence d’Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Plusieurs initiatives sont déjà à l’étude !

La CSME travaille sur des projets énergétiques ou encore des idées de réutilisation de ses galeries comme le lieu de stockage d’hydrogène, de déchets inertes ou encore d’équipements de défense.

La commune de Varangéville entend miser sur un développement touristique autour de l’halothérapie (thérapie par le sel).

Il est également envisagé des études autour de la géothermie, de la recherche d’hydrogène ou encore du stockage de CO².