Attendu par les agriculteurs, décrié par les pro-environnement, le projet de loi d'urgence agricole revient lundi à l'Assemblée, mais un article clivant sur les pesticides rend son adoption incertaine, et Matignon tente de jauger les troupes avant le vote.

Après un long parcours législatif, le texte doit être soumis à un ultime vote à l'Assemblée lundi en fin de soirée, puis mardi au Sénat, après que députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune jeudi en commission mixte paritaire (CMP).

Son adoption reste pourtant incertaine car la copie finale comporte plusieurs mesures sensibles, principalement sur les pesticides et sur l'eau, et fracture le bloc central jusqu'au gouvernement.

A tel point que Sébastien Lecornu a ouvert à 14H00 à Matignon une réunion dédiée, conviant les chefs des députés de la coalition gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons, LR), celui du groupe centriste Liot, et les ministres Annie Genevard, Monique Barbut, Mathieu Lefèvre et Laurent Panifous, chargés de l'Agriculture, la Transition écologique et des Relations avec le Parlement.

La réintroduction de pesticides interdits reste "le principal sujet qui crispe", a dit samedi Monique Barbut à La Tribune Dimanche, personnellement opposée à la réintroduction de l'acétamipride.

"Faire échouer ce texte par idéologie, calcul ou peur achèverait de désespérer les agriculteurs", a commenté de son côté la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans le JDD.

Danger de mort

"Il est urgent qu'il soit voté et appliqué" mais "sur 78 articles il y en a un qui interroge" et met "en danger de mort" le texte, a pointé la députée Renaissance Prisca Thevenot, peu avant la réunion à Matignon.

"Il faut que l'acétamipride ne figure pas dans ce texte", a insisté l'ancienne ministre, proche du chef de Renaissance Gabriel Attal. Elle a rappelé que le gouvernement "peut toujours proposer un amendement de suppression pour enlever l'acétamipride", juste avant le vote final.

La question divise la majorité, notamment le groupe Ensemble pour la République (EPR) de Gabriel Attal. Il y a un an, la loi du sénateur Laurent Duplomb prévoyant le retour de l'acétamipride avait suscité une forte mobilisation citoyenne contre elle, avant que cette disposition ne soit censurée par le Conseil constitutionnel.

Gabriel Attal "pousse depuis deux jours le gouvernement à déposer un amendement de suppression" de l'article portant ces mesures, a commenté auprès de l'AFP un député LR. Une suppression qui éviterait d'étaler au grand jour les divisions des députés Renaissance sur le sujet.

A ce stade le texte, soutenu du Rassemblement national aux sénateurs centristes en passant par la droite, permet de réintroduire à titre dérogatoire deux pesticides interdits en France mais autorisés dans l'Union européenne, l'acétamipride et le flupyradifurone, pour une poignée de filières en difficulté, malgré les réticences du gouvernement.

Du côté d'Horizons, "la plupart des députés semblent favorables au fait de retirer l'acétamipride", avance une source au groupe.

Pour le Modem, "le totem acétamipride continue de questionner certains députés", selon une source au groupe, mais aucune position commune n'a encore été arrêtée.

Virage mortifère

Du côté de la société française, les positions sont tout aussi fracturées.

L'association écologiste Générations Futures a dénoncé "le virage mortifère du Sénat", concernant la réintroduction des pesticides interdits.

Le président de la Confédération générale des planteurs de betteraves sucrières (CGB), association spécialisée de la FNSEA, Franck Sander, a jugé que la réautorisation "de façon ciblée et encadrée" de l'usage de flupyradifurone "est une condition indispensable de notre compétitivité quand tous les voyants sont au rouge".

La question de l'eau, et notamment de son stockage pour l'irrigation agricole, continue aussi à susciter des tensions, et plusieurs rassemblements contre cette loi sont prévus cette semaine, dont une manifestation parisienne lundi soir aux Invalides.

Ce retour à l'Assemblée nationale se fait à l'heure où trois pics de chaleur ont essoré les Français en moins de deux mois, et que les incendies ont propulsé sur le devant de la scène les sujets environnementaux.

La protection de l'environnement a réalisé un bond spectaculaire parmi les préoccupations des Français, 32% en faisant désormais un de leurs trois premiers thèmes d'inquiétude, soit une hausse de 12 points, selon un sondage réalisé pour La Tribune Dimanche.