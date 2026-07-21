Meuse : une nouvelle formation en alternance à l’initiative d’EMC2

Répondre à un besoin sur le territoire et combler une carence. Voilà comment est née l’idée de créer une nouvelle formation en alternance à l’initiative du groupe coopératif EMC2 qui va ouvrir à la rentrée un certificat de spécialisation en alternance dédié à «la collecte de grains et la distribution d’agrofournitures». Et pour cause, le groupe coopératif compte parmi ses effectifs quatre-vingts chefs de silo, représentant 10% de l’effectif. Chaque année, ce sont quatre ou cinq personnes qui sont recrutées sur ce poste pour faire face aux départs en retraite ou aux évolutions de carrière de professionnels promus en interne. Alors qu’une formation était historiquement prodiguée à Troyes, mais qui a été supprimée depuis plusieurs années, le «besoin de mettre en en place un nouveau cursus était essentiel alors que depuis cinq ans nous avons développé une véritable culture de l’apprentissage qui donne entière satisfaction et en particulier, au niveau de nos recrutements», explique Bruno Allard, le directeur des ressources humaines du groupe EMC2.

Naissance d’une nouvelle formation

Dix candidats sont d’ailleurs en cours de recrutement pour ouvrir cette nouvelle formation certifiante qui s’adresse aux jeunes bacheliers ou Bac+2 issus ou non de la filière agricole. Le groupe EMC2 s’engage à recruter quatre personnes qui seront réparties en fonction de leurs profils et de leur origine géographique, sur des silos de son territoire en Meuse, Haute-Marne, Moselle ou encore en Meurthe-et-Moselle. Des opportunités seront également à saisir dans les coopératives Cérèsia, CAL et Vivescia. La formation devrait débuter dès le mois d’octobre à Bras-sur-Meuse dans les locaux de la MFR pour les apprentis à la recherche «d’autonomie, appréciant le contact avec les agriculteurs et désireux d’acquérir des compétences techniques, telles que les méthodes de conservation et de gestion du grain».