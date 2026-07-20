La Meuse s'inscrit dans la nouvelle stratégie énergétique du Grand Est

La nouvelle trajectoire énergétique adoptée par le Comité régional de l'énergie fixe les objectifs de développement des filières renouvelables à l'échelle du Grand Est. Pour la Meuse, déjà engagée dans l'éolien, le biométhane, les réseaux de chaleur et les projets de transition énergétique, cette planification ouvre de nouvelles perspectives d'investissement. En articulant les priorités régionales avec les ressources locales, le département pourrait renforcer sa place dans la production d'énergie décarbonée tout en créant des retombées économiques pour les entreprises et les collectivités.

Une énergie devenue un levier de compétitivité

À l'échelle nationale, la territorialisation de la Programmation pluriannuelle de l'énergie marque un changement de méthode : les régions deviennent des acteurs clés de la souveraineté énergétique française. Au-delà des objectifs climatiques, cette stratégie vise à soutenir la réindustrialisation, sécuriser l'approvisionnement en énergie et attirer de nouveaux investissements. Pour des territoires ruraux comme la Meuse, le développement des énergies renouvelables constitue désormais un levier de compétitivité, de création d'emplois et d'attractivité économique.