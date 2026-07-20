La Seine-Maritime figure parmi les principaux territoires concernés par les investissements de l’ADEME en Normandie. En 2025, l’agence a soutenu 328 projets dans la région, générant plus de 531,5 millions d’euros d’investissements, avec un effet de levier de 4 euros investis pour chaque euro d’aide publique. Le département bénéficie notamment du développement des réseaux de chaleur, de projets de décarbonation industrielle et d’initiatives en faveur de l’économie circulaire. En 2026, de nouveaux dispositifs, comme Mon parcours économie d’énergie ou MOBILIPRO, doivent accompagner les entreprises seinomarines dans la réduction de leurs consommations énergétiques et l’optimisation de leurs déplacements professionnels.

La transition écologique devient un levier d’investissement

À l’échelle nationale, les aides de l’ADEME jouent un rôle croissant dans la transformation des territoires. Face aux enjeux de compétitivité, de souveraineté énergétique et de réduction des émissions de carbone, les entreprises sont encouragées à investir dans des équipements plus performants et des modèles de production plus sobres. Pour des territoires industriels comme la Seine-Maritime, ces financements constituent un levier stratégique pour accélérer la décarbonation, soutenir l’innovation et renforcer l’attractivité économique.