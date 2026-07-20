Le commerce continue de s'appuyer sur l'alternance pour recruter et former de nouveaux collaborateurs. Accessible à différents niveaux de qualification, ce dispositif répond aux besoins en compétences des entreprises tout en favorisant l'insertion professionnelle. À l'échelle régionale, le commerce représente plus de 57 000 salariés et demeure un secteur fortement engagé dans la formation en alternance.

«En 2025, les entreprises du commerce continuent d’ouvrir leurs portes aux jeunes et d’investir massivement dans l’alternance. Malgré un contexte marqué par la réduction des aides à l’apprentissage, les 4 317 entreprises du commerce présentes dans notre région restent dynamiques. Si le nombre de contrats recule de 6 % par rapport à l’an dernier en Bourgogne-Franche-Comté, le commerce s’affirme encore comme un acteur incontournable dans la professionnalisation des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi. Et l’alternance confirme son rôle essentiel pour répondre aux besoins en compétences des entreprises du commerce.», déclare Bertrand Creusy, délégué régional Bourgogne-Franche-Comté de l’Opcommerce.

Des métiers variés et des perspectives d'emploi

Présent sur l'ensemble du territoire, le commerce offre des débouchés dans plus de 250 métiers, aussi bien dans les commerces de proximité que dans la grande distribution, le e-commerce ou les secteurs spécialisés. Les formations en alternance concernent principalement les niveaux BTS/BUT et CAP et débouchent majoritairement sur des contrats à durée indéterminée. Parmi les salariés de Bourgogne-FrancheComté, 91 % sont en CDI. 80 % sont des employés, 13 % des agents de maîtrise et 7 % des cadres dans les entreprises de la région.



