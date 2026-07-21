



Le dimanche 6 septembre 2026, l’Écospace de Beauvais accueillera une journée festive dédiée à la nature et au bien-être, organisée par la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Cet événement gratuit est ouvert à tous et vise à sensibiliser le public à la biodiversité et à la transition écologique. Les visiteurs pourront participer à divers ateliers interactifs, allant de l'amélioration de la qualité de l'air aux conseils sur la consommation d'énergie, en passant par des activités sur la lutte contre le moustique tigre et la gestion des biodéchets.





L’événement proposera également des visites guidées des Marais de Saint-Just, permettant aux participants de se reconnecter avec la faune et la flore locales. Un espace sera dédié aux activités bien-être, incluant des séances de Qi Gong, de yoga en plein air et des rencontres sur la cohabitation homme-animal. Les familles pourront profiter d’un large éventail d’activités ludiques, comme le rallye, les ateliers de fabrication de bombes à graines et les lectures contées.





Des concerts de jazz, une balade à vélo vers le Verger des Générations et une exposition photo mettant en valeur la biodiversité régionale compléteront cette journée riche en découvertes. Les visiteurs seront invités à déguster des sirops faits maison tout en s’amusant avec un quiz sur l'écologie. Ce rendez-vous promet d’être un moment mémorable pour les amoureux de la nature et les familles.