



Des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées vont avoir lieu avenue Blaise Pascal à Beauvais. L’objectif de cette opération est de préserver la qualité du réseau d'assainissement tout en assurant son bon fonctionnement. La technique employée sera celle du chemisage, permettant de rénover la canalisation existante sans nécessiter de tranchée, ce qui limite les perturbations sur la voirie.





Ces travaux sont programmés pour se dérouler sur deux nuits, les 25 et 26 août, entre 21h et 6h, afin de minimiser les désagréments pour les usagers. Pendant cette période, l'avenue Blaise Pascal sera fermée à la circulation entre l’avenue Montaigne et le giratoire Blaise Pascal, bien que l'accès à l'entreprise BIOCODEX restera possible depuis le giratoire. Une déviation sera mise en place par la rue du Docteur Schweitzer, et la circulation au carrefour Montaigne / Blaise Pascal sera régulée en alternat.





Les riverains doivent être informés qu'ils pourraient percevoir des odeurs de solvant ou de la fumée à proximité du chantier, des éléments normaux liés au processus de séchage du chemisage. Il est également conseillé aux usagers d'éviter autant que possible les rejets d’eaux usées durant toute la durée des travaux pour garantir leur bon déroulement. Ce projet vise à améliorer le service d'assainissement tout en respectant l'environnement urbain.