Vélo Fluo de Fifteen arrive en gare de Nancy

Une nouvelle offre version mobilité douce en gare de Nancy ! Le 20 juillet, la Région Grand Est annonce l’inauguration de son nouveau dispositif de location de vélos électriques. Nom de code : Vélo Fluo.

Ce service est exploité par Fifteen, acteur reconnu de la mobilité partagée. L’entreprise assure à la fois la maintenance des vélos et la relation avec les utilisateurs.

500 vélos de ce type seront progressivement déployés dans une cinquantaine de gares de la région.

Mobilité décarbonée

«Avec ce service, nous poursuivons trois objectifs clairs : limiter l’emport massif de vélos à bord des trains, offrir une solution simple et pratique pour les dernier kilomètres à la descente du train et contribuer à décarboner une part supplémentaire de nos mobilités», assure Franck Leroy, le président de la Région Grand Est.

Comment ça marche ? La location est possible pour une durée maximale de 14 heures consécutives via l’application dédiée (https://www.fluo.grandest.fr/velo-fluo/) et les vélos sont accessibles en continu 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Bon à savoir ! Pour renforcer l’accessibilité du service et répondre aux besoins du plus grand nombre, la Région Grand Est propose une grille tarifaire simple : 6 euros pour une location de 14 h consécutives, 3 euros pour les détenteurs d’une carte Fluo valide ou d’un abonnement TER annuel. Au-delà de 14 h consécutives, 1 euro par tranche de 20 minutes supplémentaires.