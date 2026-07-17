Aisne : Le rassemblement évangélique n'aura pas lieu à Laon-Couvron

Les élus de l'Aisne et en particulier du Laonnois ont le sentiment d'avoir été entendus. Ils s'étaient largement mobilisés face à la perspective de la tenue d'un rassemblement estival de la Mission évangélique des Tziganes de France, aussi appelé «Vie et lumière», sur l'ancienne base aérienne de Couvron, au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août. Manifestations et boycott d'une réunion en préfecture avaient ainsi été mis sur pied par les élus. Mardi 15 juillet, lors d'une séance de questions au gouvernement, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a certifié que ce rassemblement n'aurait lieu ni dans l'Aisne ni dans les Vosges, autre département un temps envisagé, et que la recherche d'un terrain pouvant accueillir ce rassemblement, se poursuivait activement.

Projet économique

Les élus du Laonnois avaient rappelé que la base aérienne de Couvron n'appartient plus à l'Etat mais a en grande partie été cédée à l'entrepreneur privé Jonathan Palmer qui projette d'y créer un circuit automobile et une ferme solaire. Cet argument économique était considéré comme majeur y compris par Fanny Anor, préfète de l'Aisne. Les élus craignaient aussi les troubles à l'ordre public pouvant être générés par l'arrivée de 20 à 30 000 personnes en termes de réseau routier, eau, assainissement, et services de secours. Le territoire peut souffler, il n'accueillera pas de nouveau rassemblement évangélique après ceux déjà organisés sur place en 2009 et 2012.