Meuse Grand Sud mise sur l’amélioration du réemploi

Le service de gestion et de prévention des déchets de l’agglomération Meuse Grand Sud souhaite mieux comprendre les habitudes de consommation et de réemploi de ses habitants. Pour y parvenir, la collectivité mise sur une grande enquête engagée depuis le 28 juin et qui se clôturera le 20 septembre. Pendant près de trois mois, les Meusiens ont donc la possibilité de s’exprimer et de saisir l’opportunité de co-construire des solutions concrètes pour améliorer le réemploi et ainsi réduire le volume des déchets. Cette consultation vise à mieux comprendre «le quotidien des habitants, leurs freins et leurs leviers pour donner une seconde vie aux objets». Les résultats de l’enquête citoyenne devraient permettre de soutenir le développement de la ressourcerie implantée à Bar-le-Duc et gérée par l’Amie (Association meusienne d'information et d'entraide) qui emploie sur site douze personnes en contrat à durée déterminée d'insertion. L'enjeu est de déployer des actions locales de sensibilisation et d’entraide alors qu'une hausse de 33 tonnes dans la collecte des encombrants témoigne d'une demande croissante des usagers pour ce service. L’enquête est actuellement accessible en ligne sur le site internet https://www.meusegrandsud.fr/ mais également en version papier dans les mairies de l’agglomération, les structures du CIAS de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, les médiathèques, la ressourcerie et auprès des services des déchets.