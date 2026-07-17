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Autun lance les demandes de subventions 2027 pour les associations

La Ville d’Autun ouvre la campagne de subventions 2027. Les associations locales ont jusqu’au 15 octobre 2026 à 17h pour transmettre leur dossier complet.

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 17 juillet 2026 - Mis à jour le 17 juillet 2026

La Ville d’Autun engage sa campagne de demandes de subventions pour l’année 2027 afin de soutenir les associations du territoire. Ce dispositif s’adresse aux structures dont les activités présentent un intérêt local et s’inscrivent dans les orientations définies par la municipalité. Les aides financières seront attribuées après l’examen des dossiers déposés. Les responsables associatifs peuvent retirer le formulaire auprès de la direction des Finances à l’hôtel de ville ou le télécharger dans la rubrique «Démarches associatives» du site internet de la commune.

Un dossier à transmettre avant le 15 octobre

Les associations candidates doivent remettre leur dossier complet au plus tard le jeudi 15 octobre 2026 à 17h. Celui-ci peut être déposé à l’attention du maire d’Autun, au service des finances mutualisé de l’hôtel de ville, ou envoyé par courrier électronique à l'adresse suivante : finances@grandautunoismorvan.fr. Le dossier comprend notamment le règlement des subventions, le formulaire Cerfa dédié, une notice d’aide au remplissage, le contrat d’engagement républicain, une attestation sur l’honneur ainsi que la liste des pièces justificatives obligatoires. 

La municipalité rappelle que seuls les dossiers complets et déposés dans les délais pourront être examinés dans le cadre de cette campagne de financement pour 2027.