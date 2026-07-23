Réseau Entreprendre fête ses 40 ans

Les trois associations normandes de Réseau Entreprendre ont participé à Lille et Roubaix aux 40 ans du réseau, aux côtés de 1 000 entrepreneurs, lauréats, bénévoles et partenaires venus de France et de l’international.

Cette rencontre a permis de mettre en avant plusieurs défis qui pèsent désormais sur les entreprises : développement de l’intelligence artificielle, croissance, transmission, transformation industrielle et santé des dirigeants.

Pour les membres normands, l’événement a aussi été l’occasion d’échanger sur les solutions permettant de mieux accompagner les créateurs, repreneurs et chefs d’entreprise dans leurs décisions stratégiques.

L'accompagnement des dirigeants s’impose comme un enjeu de compétitivité pour les PME. Face à l’accélération des mutations technologiques, aux difficultés de transmission et aux besoins d’investissement, les chefs d’entreprise doivent pouvoir s’appuyer sur des réseaux capables de sécuriser leurs décisions stratégiques. Un soutien qui contribue à renforcer la pérennité des entreprises, à préserver les emplois et à maintenir les centres de décision au cœur des territoires.